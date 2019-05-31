Дзюба назвал позорищем финал "Игры престолов"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" назвал позорищем финал "Игры престолов". Он объяснил, что конкретно ему не понравилось в заключительном сезоне.

– Вы смотрите "Игру престолов"?

– Конечно! И последним сезоном разочарован. Это просто позорище!

– Что не так?

– Когда идет главная драка и Арья Старк побеждает Короля Ночи – это же комедия. То же самое, если я сейчас выйду и, не тренируясь, дам люлей Энтони Джошуа. Или какой-нибудь любитель во дворе обыграет меня в футбол. Или я обыграю Федерера в теннис, или обгоню Фелпса. Это за гранью бреда – когда она из руки перекидывает в руку нож, и Король Ночи такой: "О, а так можно?", а его 12 полководцев даже не поняли, что произошло.

Или битва с ходоками. На вас идут мертвые, великаны – ну как можно отправить конницу без поддержки пехоты просто в темноту? Идиотизм. (Сергей Егоров, Егор Бычков)

Полностью интервью Артема Дзюбы – здесь.