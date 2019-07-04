Дзюба надеется на грамотно составленный календарь РПЛ

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба​ на презентации новой игровой формы на сезон-2019/20 поделился мнением о календаре РПЛ. Напомним, что в первом туре нового сезона "Зенит" на своем стадионе примет "Тамбов" 14 июля.

– Утепленный вариант формы не нужен? На зиму, – вопрос Дзюбе.

– Я видел, что мне ответил человек, который создавал календарь. Сказал, он делал это летом. Надеюсь, что в этот раз календарь создавали зимой и он будет правильным. У нас стадион с крышей, в Краснодаре тепло – можно все грамотно распределить. Надеюсь, будет футбол, а не другие вещи. (Егор Бычков)