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Дзюба и Кержаков прошли медосмотр, к врачам также приехал Малком

12:24
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и вратарь команды Михаил Кержаков сегодня прошли медосмотр.

Интересно, что голкипер сине-бело-голубых появляется в медицинском центре второй день подряд. Также на медосмотр приехали бразильский нападающий Малком и полузащитник Александр Ерохин.

Завтра у «Зенит» последний день посещения врачей. 13 января команда отправится на первый сбор в Катар. (Дмитрий Зимин)

Кокорин и Малком уже тренируются, пока все в отпуске

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