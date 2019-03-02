Дзюба будет секундантом Волкова в поединке с Оверимом

Твиттер сборной России опубликовал фото нападающего Артема Дзюбы вместе с бойцом ММА Александром Волковым.
– Нападающий сборной России Артем Дзюба будет секундантом бойца смешанных единоборств Александра Волкова в бою против голландца Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге, – говорится в сообщении.
Турнир UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге состоится 20 апреля.
Нападающий сборной России Артем Дзюба будет секундантом бойца смешанных единоборств Александра Волкова в бою против голландца Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге 😃💪🏻#СборнаяРоссии #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/gOEbKlqWWx– Сборная России (@TeamRussia) 2 марта 2019 г.
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