11:55 | Футбол — РПЛ

Дзюба будет секундантом Волкова в поединке с Оверимом

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Твиттер сборной России опубликовал фото нападающего Артема Дзюбы вместе с бойцом ММА Александром Волковым.

– Нападающий сборной России Артем Дзюба будет секундантом бойца смешанных единоборств Александра Волкова в бою против голландца Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге, – говорится в сообщении.

Турнир UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге состоится 20 апреля.

 

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/TeamRussia/status/1101759298407931904

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