Дзюба будет секундантом Волкова в поединке с Оверимом

Твиттер сборной России опубликовал фото нападающего Артема Дзюбы вместе с бойцом ММА Александром Волковым.

– Нападающий сборной России Артем Дзюба будет секундантом бойца смешанных единоборств Александра Волкова в бою против голландца Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге, – говорится в сообщении.

Турнир UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге состоится 20 апреля.