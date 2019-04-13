Джордже Деспотович: "Забить ЦСКА было круто"

Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович после победы над ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата России отметил, что его команда никого не боится.
– Расскажите, как забили мяч.
– Я сперва искал игроков, которым можно отдать пас, но их не оказалось. Решил попробовал ударить. Слава богу, залетело.
– Вы били на исполнение? Удар получился красивым.
– Это было круто! Спасибо! Иногда такие удары получаются, иногда нет. Сегодня удалось забить.
– Как удалось победить сегодня ЦСКА?
– Мы выходим в каждом матче играть на победу. Никого не боимся. Мы показываем, что в нашей команде есть хорошие футболисты. Сегодня мы это продемонстрировали во встрече с ЦСКА. (Елена Григорьевская)
📹 ЦСКА впервые в сезоне РПЛ пропустил 3 мяча. Джордже Деспотович выводит "Оренбург" вперед!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 апреля 2019 г.
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