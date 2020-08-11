Джордже Деспотович: «Мы ждем, что «Рубин» будет бороться за еврокубки»
12:39
Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал, какие задачи команды ставит перед собой команда на сезон-2020/21.
«Проект «Рубина» меня привлек тем, что тут есть амбиции, — цитирует Деспотовича «Бизнес ONLINE». — Мы все в команде ждем, что «Рубин» вернется в верхнюю часть таблицы и будет бороться за еврокубки — клуб этого заслуживает, как и его болельщики. Все в команде это понимают и будут стараться решить задачу. Будем упорно работать над этим в новом сезоне».
Сегодня «Рубин» стартует в Тинькофф чемпионате России домашним матчем с «Локомотивом». Начало игры в 20.00 по московскому времени.
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