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Джордже Деспотович: «Мы ждем, что «Рубин» будет бороться за еврокубки»

12:39
Джордже Деспотович. Фото ФК "Рубин".
Джордже Деспотович. Фото ФК "Рубин".
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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал, какие задачи команды ставит перед собой команда на сезон-2020/21.

«Проект «Рубина» меня привлек тем, что тут есть амбиции, — цитирует Деспотовича «Бизнес ONLINE». — Мы все в команде ждем, что «Рубин» вернется в верхнюю часть таблицы и будет бороться за еврокубки — клуб этого заслуживает, как и его болельщики. Все в команде это понимают и будут стараться решить задачу. Будем упорно работать над этим в новом сезоне».

Сегодня «Рубин» стартует в Тинькофф чемпионате России домашним матчем с «Локомотивом». Начало игры в 20.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/article/257510

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