Джордан Ларссон: «Спартак» может на сто процентов сконцентрироваться на РПЛ"

Полузащитник «Спартака» Джордан Ларссон в интервью клубной пресс-службе рассказал, что вылет из Лиги Европы поможет команде в чемпионате России.

— В детстве отец часто выводил вас на поле перед началом матчей «Селтика». С учетом этого атмосфера на «Открытие Арене» во время игр с ЦСКА и «Зенитом», наверное, не очень вас удивила?

— Я много раз был на дерби «Селтика» против «Рейнджерс», на матчах «Барселоны» и «Реала». Но я тогда не играл. А теперь впервые сам участвовал в матчах с такой невероятной атмосферой на трибунах. И это потрясающий опыт: столько страсти, столько шума! Когда Жиго забил победный мяч в дерби, творилось настоящее безумие. Испытав такое, хочется как можно скорее повторить. А в идеале — забить самому.

— «Спартак» не сумел пройти в групповой турнир Лиги Европы. Понятно, что это большая неудача. Но в плане борьбы в чемпионате это дает команде преимущество, согласны?

— Да, в этом есть логика. Мы можем на сто процентов сконцентрироваться на премьер-лиге. Для восстановления сил лучше играть один матч в неделю, а не два. Мы получаем преимущество над «Зенитом», «Локомотивом», «Краснодаром» и ЦСКА. Нужно воспользоваться этой свежестью и набирать максимум очков.

— Из Швеции вы уезжали лучшим бомбардиром чемпионата. А какие цели ставите перед собой в России?

?— Как нападающий я хочу забивать и делать голевые передачи. Чемпионат России сильно отличается от шведского, но сделаю все, чтобы приносить результат и помогать команде побеждать.