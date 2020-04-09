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Джикия стал донором крови для юных пациентов центра детской гематологии

12:53
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия поддержал акцию фонда «Спартак-детям». Он стал донором крови для юных пациентов Центра имени Димы Рогачева, сообщает Twitter московского клуба.

Центр продолжает работу в обычном режиме даже в условиях пандемии коронавируса, потому что маленьким пациентами каждый день нужна донорская кровь. В связи с введением в Москве особого режима количество доноров сократилось в четыре раза. По этой причине кровь сдают родители заболевших детей и сотрудники медицинского центра. Однако внутреннего резерва крови и ее компонентов не хватит для проведения всех операций и продолжения лечения детей.

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