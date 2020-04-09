Джикия стал донором крови для юных пациентов центра детской гематологии

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поддержал акцию фонда «Спартак-детям». Он стал донором крови для юных пациентов Центра имени Димы Рогачева, сообщает Twitter московского клуба.

Георгий Джикия поддержал акцию Фонда «СПАРТАК-ДЕТЯМ» и стал донором крови для юных пациентов Центра имени Димы Рогачева



? Помочь детям может каждый! O том, как присоединиться к акции в условиях карантина, читайте на странице Фонда @spartakforkids#достоинствовнашейкрови pic.twitter.com/ha9wKrYkqH — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 9, 2020

Центр продолжает работу в обычном режиме даже в условиях пандемии коронавируса, потому что маленьким пациентами каждый день нужна донорская кровь. В связи с введением в Москве особого режима количество доноров сократилось в четыре раза. По этой причине кровь сдают родители заболевших детей и сотрудники медицинского центра. Однако внутреннего резерва крови и ее компонентов не хватит для проведения всех операций и продолжения лечения детей.