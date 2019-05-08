Джикия признан лучшим игроком апреля в "Спартаке" по версии болельщиков

Защитник "Спартака" Георгий Джикия стал лучшим игроком апреля по версии болельщиков, информирует официальный сайт красно-белых.

– Защитник московский команды и сборной России победил со значительным отрывом, набрав 41% всех голосов! Его ближайшими преследователями стали Роман Зобнин (15%) и Лукас Айртон (9%), – написано в заявлении пресс-службы "Спартака".

25-летний россиянин принял участие в четырех матчах красно-белых в апреле и дважды выводил команду с капитанской повязкой.