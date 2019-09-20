Джикия не сыграет с «Уфой» из-за мышечного переутомления
16:40
В матче 10-го тура чемпионата России «Уфа» принимает «Спартак». Эту встречу пропустит капитан красно-белых Георгий Джикия.
Он не примет участие в матче в целях профилактики из-за мышечного переутомления. Чтобы избежать мышечной травмы, тренерский и медицинский штабы приняли решение не включать защитника в заявку на игру, сообщает официальный сайт команды.
Отметим, что на старте сезона Джикия играет без замен в составе «Спартака» и сборной России, регулярно проводя последние полтора месяца по два матча в неделю.
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https://spartak.com/news/2019-09-20-sostav_spartaka_v_matche_s_ufoy/
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