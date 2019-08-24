РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Джикия — лучший игрок «Спартака» в июле по версии болельщиков

19:31
Теги:

По итогам июля болельщики «Спартака» признали лучшим игроком команды капитана Георгия Джикию, информирует официальный сайт клуба.

Центральный защитник красно-белых и сборной России одержал в голосовании уверенную победу, набрав 37 процента всех голосов.

Второе место занял голкипер Александр Максименко (20 процентов), третье — полузащитник Зелимхан Бакаев? (19).

В течение июля Джикия без замен отыграл все три матча, в одном из которых отметился забитым мячом.

Дополнительная информация

https://spartak.com/videos/22762924/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир