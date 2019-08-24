По итогам июля болельщики «Спартака» признали лучшим игроком команды капитана Георгия Джикию, информирует официальный сайт клуба.

Центральный защитник красно-белых и сборной России одержал в голосовании уверенную победу, набрав 37 процента всех голосов.

Второе место занял голкипер Александр Максименко (20 процентов), третье — полузащитник Зелимхан Бакаев? (19).

В течение июля Джикия без замен отыграл все три матча, в одном из которых отметился забитым мячом.