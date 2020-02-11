Джикия и Дуглас Сантос получат реальные лица в PES 2020

Компания Konami анонсирует очередное — четвертое по счету дополнение к игре eFootball PES 2020. Представленный на данный момент только в этом футбольном симуляторе чемпионат России получит как минимум два новых реальных лица игроков. Это капитан «Спартака» Георгий Джикия и защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Обновление станет доступно в четверг, 13 февраля.

Fancy a sneak-peek at even MORE new Data Pack 4.0 player faces?



This little preview has you covered! ?

#eFootballPES2020 pic.twitter.com/f0LS0FerSH — eFootball PES (@officialpes) February 11, 2020

Напомним, что в дальнейшем в PES 2020 добавят стадион «Газпром-Арена». Предполагается, что это произойдет в апреле — после дополнения Евро-2020. (Андрей Кузичев)