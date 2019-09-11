Джанаев летом мог перейти в ЦСКА. Мешало ли трансферу спартаковское прошлое вратаря?

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему армейцам не удалось подписать этим летом Сослана Джанаева. Голкипер в результате присоединился к «Сочи».

— Да, действительно, мы были очень близки к сделке, но не получилось по ряду причин, — сказал Бабаев. — В обиде никто не остался — никаких недомолвок, мы поняли друг друга. Насколько знаю, Сослан адекватно все воспринял.

— Он даже в Ватутинки приезжал.

— Да. Единственное, что добавлю по этому вопросу: не последнюю роль в этой истории сыграла реакция болельщиков.

— Экс-спартаковец?

— Да. Хотя, на мой взгляд, наши поклонники чересчур эмоционально воспринимают эту клубную принадлежность в данной ситуации. В случае с Сосланом, честно говоря, последнее, о чем я подумал, когда его кандидатура рассматривалась, это то, что Джанаев несколько сезонов выступал в «Спартаке».

Большую часть своего футбольного пути Сослан провел в других командах и ЦСКА. Но, как выяснилось...

Это удивило. Мне рассказывали, что реакция была очень негативной. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь