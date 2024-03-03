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3 марта, 14:31

Дзагоев рассказал, что будет входить в его обязанности на посту селекционера ЦСКА

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Алан Дзагоев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своих обязанностях на должности селекционера красно-синих.

Московский клуб объявил о возвращении 33-летнего специалиста в субботу, 2 марта. Ранее бывший игрок сборной России проходил стажировку в спортивном блоке армейцев.

«В целом буду заниматься подбором игроков для основы. Будет также и молодежка, и школа. В совокупности этим буду заниматься. Условно говоря, нашли игрока где-то в Южной Америке. Я долетел, посмотрел его несколько игр. Я понял, что мне это интересно, сразу позвонил Роману Юрьевичу [Бабаеву]. Он меня поддержал и сказал, что могу приезжать и договариваться», — сказал Дзагоев в интервью для YouTube-канала ЦСКА.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. На счету игрока 395 проведенных матчей за клуб, в которых отличился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России.

В ноябре 2023 года Дзагоев объявил о завершении карьеры футболиста.

Источник: YouTube-канал ЦСКА
Алан Дзагоев
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
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