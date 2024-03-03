Дзагоев рассказал, что будет входить в его обязанности на посту селекционера ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своих обязанностях на должности селекционера красно-синих.

Московский клуб объявил о возвращении 33-летнего специалиста в субботу, 2 марта. Ранее бывший игрок сборной России проходил стажировку в спортивном блоке армейцев.

«В целом буду заниматься подбором игроков для основы. Будет также и молодежка, и школа. В совокупности этим буду заниматься. Условно говоря, нашли игрока где-то в Южной Америке. Я долетел, посмотрел его несколько игр. Я понял, что мне это интересно, сразу позвонил Роману Юрьевичу [Бабаеву]. Он меня поддержал и сказал, что могу приезжать и договариваться», — сказал Дзагоев в интервью для YouTube-канала ЦСКА.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. На счету игрока 395 проведенных матчей за клуб, в которых отличился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России.

В ноябре 2023 года Дзагоев объявил о завершении карьеры футболиста.