20:26 | Футбол — РПЛ

Дзагоев получил травму в матче ЦСКА - "Картахена". Его унесли на носилках

Алан Дзагоев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алан Дзагоев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил травму в товарищеском матче против "Картахены". В ходе атаки он рухнул в чужой штрафной и схватился за правую ногу в районе бедра и колена.

28-летнего хавбека унесли в раздевалку на носилках на 16-й минуте встречи. Его заменил полузащитник Кристиян Бистрович.

В текущем сезоне Дзагоев провел 11 матчей за ЦСКА и отметился 1 голевой передачей.

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