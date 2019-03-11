Дзагоев назвал имя футболиста ЦСКА, который мог бы заиграть в "Барселоне"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе на Youtube-канале армейцев поделился интересными фактами о жизни своей команды.

– Кто больше всех читает?

– Ефремов, – сказал Дзагоев.

– Кто чаще всего пропускает между ног на тренировках?

– Савельич (Онопко – прим. "СЭ"). Сегодня опять получил и до этого опять получил. Когда с нами играет Савельич, то обязательно надо между ног дать.

– Кто одинаково хорошо бьет с обеих ног?

– Бистрович, наверное.

– Кто быстрее всех думает на поле?

– Ильзат Ахметов.

– Кто самый перспективный в команде?

– Довольно молодая команда у ЦСКА сейчас. Можно и Ахметова выделить, Облякова, Чалов туда же заходит.

– Кто бы мог играть в "Барселоне"?

– Наверное, никто. Но верю в Никса (Влашич – прим. "СЭ").