Дзагоев и Магнуссон в пятницу проведут автограф-сессию в Hyundai MotorStudio

18 октября полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев и защитник армейцев Хердур Магнуссон проведут автограф-сессию в Hyundai MotorStudio. Мероприятие организовано в рамках многолетнего партнерства между армейским клубом и брендом Hyundai.

Игроки будут раздавать автографы всем желающим с 18.00 до 19.00 по адресу: Новый Арбат, 21. Вход свободный.

В апреле этого года компания «Хендэ Мотор СНГ» и ПФК ЦСКА подписали договор о сотрудничестве. Впервые Hyundai выступила партнером этого футбольного клуба в 2010 году, таким образом, став одним из самых долгосрочных партнеров ПФК ЦСКА на настоящий момент.