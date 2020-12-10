Дюрица поблагодарил болельщиков «Локо» за поздравления с днем рождения
20:43
Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения. Словацкому футболисту исполнилось сегодня 39 лет.
Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам «Локомотива». Как приеду в Москву, будем болеть все вместе. Только «Локо», только победа!" - сказал Дюрица в видеообращении.
Дюрица выступал за «Локомотив» с 2009 по 2016 год и выиграл с ним Кубок в сезоне-2014/15.
Всем тёплый привет от Яна Дюрицы ? pic.twitter.com/ZLKZycYyI3— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 10, 2020
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