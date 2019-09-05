Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин признан лучшим игроком команды в августе по версии болельщиков, сообщает пресс-служба клуба. В августе голкипер провел 5 матчей (один из них на ноль), пропустил 7 голов.

В июле лучшим игроком также был признан Дюпин.