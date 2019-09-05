Дюпин — лучший игрок «Рубина» в августе
10:35
Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин признан лучшим игроком команды в августе по версии болельщиков, сообщает пресс-служба клуба. В августе голкипер провел 5 матчей (один из них на ноль), пропустил 7 голов.
В июле лучшим игроком также был признан Дюпин.
Болельщики признали Юрия Дюпина лучшим игроком нашей команды в августе! ??— «Рубин» Казань (@fcrk) September 5, 2019
Голосование проводилось совместно с премиальным спонсором клуба ПАО «Казаньоргсинтез». pic.twitter.com/2l9JBm4VAX