Дюков заявил, что формат РПЛ может измениться

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков на пресс-конференции отметил, что формат проведения чемпионата России может быть изменен в будущем.

— Нет ли планов реформировать структуру российского футбола?

— В руководстве находятся опытные управленцы, которые заинтересованы в развитии лиг. Речь не только о коммерции, но и о спортивной составляющей. У нас есть свое видение, но мы считаем неправильным его навязывать. ФНЛ и ПФЛ готовы к реформам. Возможно, в начале следующего года будут приняты решения. РПЛ регулярно рассматривает различные форматы. Будем надеяться, что, может быть, формат изменится. Мы считаем, что 30 игр за сезон недостаточно, учитывая, что матчей с высокой интенсивностью значительно меньше.

(Гоша Чернов)