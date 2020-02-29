Дюков считает, что в вылете российских клубов из еврокубков есть элемент случайности

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил мнение, что спортивная составляющая Тинькофф — чемпионата России не изменилась, когда другие лиги развиваются.

Спортивный функционер считает, что в случае вылета российских клубов из еврокубков в текущем сезоне есть элемент случайности.

— В том, что российские клубы вылетели из еврокубков, есть элемент случайности, — сказал Дюков в эфире «Матч ТВ». — Российская премьер-лига со спортивной точки зрения почти не изменилась, а европейские лиги за это врем развиваются. А мы стоим на месте.