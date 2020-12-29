Дюков — единственный кандидат на пост президента РФС
19:35
Российский футбольный союз на своем официальном сайте опубликовал информацию Избирательного комитета о регистрации кандидатов на пост президента союза. Единственным претендентом стал действующий глава союза Александр Дюков, который был выдвинут 56 организациями — членами РФС.
Выборы президента РФС пройдут 4 февраля 2021 года на внеочередной конференции.
53-летний Дюков находится на посту президента РФС с 22 февраля 2019 года.
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