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Дюков — единственный кандидат на пост президента РФС

19:35
Александр Дюков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Дюков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский футбольный союз на своем официальном сайте опубликовал информацию Избирательного комитета о регистрации кандидатов на пост президента союза. Единственным претендентом стал действующий глава союза Александр Дюков, который был выдвинут 56 организациями — членами РФС.

Выборы президента РФС пройдут 4 февраля 2021 года на внеочередной конференции.

53-летний Дюков находится на посту президента РФС с 22 февраля 2019 года.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212947

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