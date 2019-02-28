Дьяков заключил контракт с минским "Динамо"

Российский защитник Виталий Дьяков подписал контракт до конца сезона с минским "Динамо", сообщает пресс-служба белорусского клуба.

30-летний игрок перешел в команду из столицы Белоруссии в качестве свободного агента.

– Мы рады приветствовать Виталия Дьякова в наших рядах и желаем ему успешного выступления в составе минского "Динамо", - говорится в сообщении, размещенном в официальном клубном Твиттере.

Последним клубом Дьякова был турецкий "Сивасспор", контракт с которым был расторгнут в сентябре 2018 года. В его составе он сыграл 11 матчей и забил 1 гол. Футболист известен по выступлениям за московское "Динамо", "Локомотив" и "Ростов".

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