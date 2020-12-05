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Двух дублей за матч у «Спартака» не было семь лет

20:29
Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон. Фото ФК «Спартак»
Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон. Фото ФК «Спартак»
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В матче против «Тамбова» (5:1) по дублю оформили два лучших бомбардира «Спартака» в нынешнем чемпионате — Джордан Ларссон и Эсекиэль Понсе. Это 22-й случай в истории чемпионатов России, когда сразу два футболиста красно-белых отличились больше одного раза. В последний раз подобное случалось в в декабре 2013 года, когда по два мяча в ворота «Волги» отправили Хосе Хурадо и Арас Езбилис.

Матчи, в которых два футболиста «Спартака» забивали более одного гола

Дата

Матч

Игрок

Минуты

29.03.1992

Крылья Советов (д) — 5:0

Владимир Бесчастных

6' (1:0), 50' (3:0)

Игорь Ледяхов

30' (2:0), 83' (5:0)

11.09.1992

Спартак Вл (г) — 5:2

Дмитрий Радченко

10' (1:0), 14' (2:0)

Валерий Карпин

69' (3:0), 77' (4:0)

31.10.1992

Динамо (г) — 5:2

Дмитрий Радченко

9' (1:1), 49' (4:1), 73' (5:1)

Игорь Ледяхов

49' (3:1), 64' (4:1)

17.07.1993

Уралмаш (г)

Николай Писарев

10' (2:0), 36' (5:2), 47' (6:2)

Валерий Карпин

13' (3:0), 52' (7:2), 60' (8:2)

25.07.1993

КАМАЗ (д) — 6:1

Николай Писарев

12' (1:0), 31' (3:0)

Владимир Бесчастных

15' (2:0), 70' (4:0)

17.04.1994

Лада (г) — 5:1

Владимир Бесчастных

18' (1:0), 52' (3:0), 72' (5:0)

Валерий Карпин

25' (2:0), 66' (4:0)

03.08.1994

Уралмаш (г) — 6:2

Мухсин Мухамадиев

33' (2:0), 83' (6:2)

Дмитрий Аленичев

65' (4:1), 76' (5:2)

08.07.1995

Крылья Советов (г) — 6:1

Юрий Никифоров

17' (1:0), 23' (2:0)

Андрей Тихонов

75' (5:1), 83' (6:1)

15.07.1995

Черноморец (д) — 5:0

Валерий Шмаров

22' (2:0), 56' (4:0)

Андрей Тихонов

37' (3:0), 81' (5:0)

17.09.1995

Торпедо (д) — 5:0

Валерий Шмаров

58' (2:0), 87' (5:0)

Юрий Никифоров

75' (3:0), 78' (4:0)

26.10.1995

Текстильщик (д) — 4:2

Валерий Кечинов

3' (1:0), 56' (4:1)

Валерий Шмаров

10' (2:0), 20' (3:1)

02.10.1999

Жемчужина (г) — 7:3

Александр Ширко

16' (1:0), 60' (4:1)

Робсон

19' (2:0), 71' (5:2), 74' (6:2)

07.05.2000

Ротор (г) — 6:1

Егор Титов

34' (3:0), 80' (5:1)

Максим Бузникин

63' (4:1), 88' (6:1)

18.08.2001

Факел (г) — 5:0

Эдуард Цихмейструк

19' (2:0), 68' (5:0)

Робсон

30' (3:0), 45' (4:0)

21.09.2001

Сокол (г) — 4:2

Робсон

45' (1:0), 54' (2:0)

Владимир Бесчастных

62' (3:1), 71' (4:1)

17.04.2005

Динамо (д) — 5:1

Фернандо Кавенаги

17' (1:1), 30' (2:1)

Денис Бояринцев

34' (3:1), 57' (4:1)

18.11.2006

Ростов (г) — 4:3

Егор Титов

21' (1:1), 39' (2:2)

Роман Павлюченко

62' (3:2), 82' (4:3)

23.05.2009

Амкар (д) — 5:1

Веллитон

10' (1:0), 88' (5:0)

Алекс

51' (2:0), 86' (4:0)

21.07.2010

Сибирь (д) — 5:3

Ари

5' (1:0), 52' (3:0)

Джано Ананидзе

23' (2:0), 67' (4:0)

21.05.2011

Краснодар (д) — 4:0

Ари

9' (1:0), 90' (4:0)

Артем Дзюба

51' (2:0), 65' (3:0)

01.12.2013

Волга (д) — 6:1

Хосе Хурадо

3' (1:0), 33' (2:0)

Арас Езбилис

50' (4:0), 77' (5:1)

05.12.2020

Тамбов (д) — 5:1

Джордан Ларссон

27' (1:0), 83' (3:0)

Эсекиэль Понсе

64' (3:1), 90+3' (5:1)

Понсе и Ларссон уже в шестой раз совместно отличились в матче чемпионата. Ранее они на пару огорчали «Локомотив», «Оренбург», «Ахмат», «Химки» и «Крансодар». Правда, в предыдущих встречах был зафиксирован лишь один дубль — шведа в ворота «Локо».

Матчи «Спартака» в чемпионате, в которых забили Понсе и Ларссон

Дата

Соперник

Счет

Голы Понсе

Голы Ларссона

27.10.2019

Локомотив (г)

3:0

57' (1:0)

79' (2:0), 81' (3:0)

14.03.2020

Оренбург (г)

3:1

44' (1:1)

71' (2:1)

14.08.2020

Ахмат (д)

2:0

69' (2:0)

52' (1:0)

17.10.2020

Химки (г)

3:2

63' (2:1)

77' (3:1)

24.10.2020

Краснодар (г)

3:1

13' (1:0)

82' (3:1)

05.12.2020

Тамбов (д)

5:1

64' (3:1), 90+3' (5:1)

27' (1:0), 83' (3:0)

Понсе и Ларссон уже в шестой раз совместно отличились в матче чемпионата. Ранее они на пару огорчали «Локомотив», «Оренбург», «Ахмат», «Химки» и «Крансодар». Правда, в предыдущих встречах был зафиксирован лишь один дубль — шведа в ворота «Локо».

Матчи «Спартака» в чемпионате, в которых забили Понсе и Ларссон

Игрок

Клуб

Матчи

Голы

Ср.

Эктор Бракамонте

Москва, Терек, Ростов

206

45

0,22

Алехандро Домингес

Рубин, Зенит

132

42

0,32

Себастьян Дриусси

Зенит

87

21

0,24

Леандро Фернандес

Динамо

208

15

0,07

Эсекиэль Понсе

Спартак

42

14

0,33

Фернандо Кавенаги

Спартак

51

12

0,24

Макси Лопес

Москва

22

9

0,41

Николас Павлович

Сатурн

53

9

0,17

Ларссон же догнал более опытного коллегу по сборной Маркуса Берга, но уступает ему по количеству проведенных встреч. Больше точных ударов нанесли давно покинувший Россию Понтус Вернблум и еще один лидер «Краснодара» Виктор Классон.

Лучшие шведские бомбардиры в чемпионате России

Игрок

Клуб

Матчи

Голы

Ср.

Виктор Классон

Краснодар

83

25

0,30

Понтус Вернблум

ЦСКА

167

17

0,10

Маркус Берг

Краснодар

36

15

0,42

Джордан Ларссон

Спартак

42

15

0,35

Карлуш Страндберг

ЦСКА, Урал

21

5

0,24

Расмус Эльм

ЦСКА

47

5

0,11

Ким Чельстрем

Спартак

58

5

0,09

Андреас Гранквист

Краснодар

134

3

0,02

(Кирилл Бурдаков)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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