Двух дублей за матч у «Спартака» не было семь лет
В матче против «Тамбова» (5:1) по дублю оформили два лучших бомбардира «Спартака» в нынешнем чемпионате — Джордан Ларссон и Эсекиэль Понсе. Это 22-й случай в истории чемпионатов России, когда сразу два футболиста красно-белых отличились больше одного раза. В последний раз подобное случалось в в декабре 2013 года, когда по два мяча в ворота «Волги» отправили Хосе Хурадо и Арас Езбилис.
Матчи, в которых два футболиста «Спартака» забивали более одного гола
|
Дата
|
Матч
|
Игрок
|
Минуты
|
29.03.1992
|
Крылья Советов (д) — 5:0
|
Владимир Бесчастных
|
6' (1:0), 50' (3:0)
|
|
|
Игорь Ледяхов
|
30' (2:0), 83' (5:0)
|
11.09.1992
|
Спартак Вл (г) — 5:2
|
Дмитрий Радченко
|
10' (1:0), 14' (2:0)
|
|
|
Валерий Карпин
|
69' (3:0), 77' (4:0)
|
31.10.1992
|
Динамо (г) — 5:2
|
Дмитрий Радченко
|
9' (1:1), 49' (4:1), 73' (5:1)
|
|
|
Игорь Ледяхов
|
49' (3:1), 64' (4:1)
|
17.07.1993
|
Уралмаш (г)
|
Николай Писарев
|
10' (2:0), 36' (5:2), 47' (6:2)
|
|
|
Валерий Карпин
|
13' (3:0), 52' (7:2), 60' (8:2)
|
25.07.1993
|
КАМАЗ (д) — 6:1
|
Николай Писарев
|
12' (1:0), 31' (3:0)
|
|
|
Владимир Бесчастных
|
15' (2:0), 70' (4:0)
|
17.04.1994
|
Лада (г) — 5:1
|
Владимир Бесчастных
|
18' (1:0), 52' (3:0), 72' (5:0)
|
|
|
Валерий Карпин
|
25' (2:0), 66' (4:0)
|
03.08.1994
|
Уралмаш (г) — 6:2
|
Мухсин Мухамадиев
|
33' (2:0), 83' (6:2)
|
|
|
Дмитрий Аленичев
|
65' (4:1), 76' (5:2)
|
08.07.1995
|
Крылья Советов (г) — 6:1
|
Юрий Никифоров
|
17' (1:0), 23' (2:0)
|
|
|
Андрей Тихонов
|
75' (5:1), 83' (6:1)
|
15.07.1995
|
Черноморец (д) — 5:0
|
Валерий Шмаров
|
22' (2:0), 56' (4:0)
|
|
|
Андрей Тихонов
|
37' (3:0), 81' (5:0)
|
17.09.1995
|
Торпедо (д) — 5:0
|
Валерий Шмаров
|
58' (2:0), 87' (5:0)
|
|
|
Юрий Никифоров
|
75' (3:0), 78' (4:0)
|
26.10.1995
|
Текстильщик (д) — 4:2
|
Валерий Кечинов
|
3' (1:0), 56' (4:1)
|
|
|
Валерий Шмаров
|
10' (2:0), 20' (3:1)
|
02.10.1999
|
Жемчужина (г) — 7:3
|
Александр Ширко
|
16' (1:0), 60' (4:1)
|
|
|
Робсон
|
19' (2:0), 71' (5:2), 74' (6:2)
|
07.05.2000
|
Ротор (г) — 6:1
|
Егор Титов
|
34' (3:0), 80' (5:1)
|
|
|
Максим Бузникин
|
63' (4:1), 88' (6:1)
|
18.08.2001
|
Факел (г) — 5:0
|
Эдуард Цихмейструк
|
19' (2:0), 68' (5:0)
|
|
|
Робсон
|
30' (3:0), 45' (4:0)
|
21.09.2001
|
Сокол (г) — 4:2
|
Робсон
|
45' (1:0), 54' (2:0)
|
|
|
Владимир Бесчастных
|
62' (3:1), 71' (4:1)
|
17.04.2005
|
Динамо (д) — 5:1
|
Фернандо Кавенаги
|
17' (1:1), 30' (2:1)
|
|
|
Денис Бояринцев
|
34' (3:1), 57' (4:1)
|
18.11.2006
|
Ростов (г) — 4:3
|
Егор Титов
|
21' (1:1), 39' (2:2)
|
|
|
Роман Павлюченко
|
62' (3:2), 82' (4:3)
|
23.05.2009
|
Амкар (д) — 5:1
|
Веллитон
|
10' (1:0), 88' (5:0)
|
|
|
Алекс
|
51' (2:0), 86' (4:0)
|
21.07.2010
|
Сибирь (д) — 5:3
|
Ари
|
5' (1:0), 52' (3:0)
|
|
|
Джано Ананидзе
|
23' (2:0), 67' (4:0)
|
21.05.2011
|
Краснодар (д) — 4:0
|
Ари
|
9' (1:0), 90' (4:0)
|
|
|
Артем Дзюба
|
51' (2:0), 65' (3:0)
|
01.12.2013
|
Волга (д) — 6:1
|
Хосе Хурадо
|
3' (1:0), 33' (2:0)
|
|
|
Арас Езбилис
|
50' (4:0), 77' (5:1)
|
05.12.2020
|
Тамбов (д) — 5:1
|
Джордан Ларссон
|
27' (1:0), 83' (3:0)
|
|
|
Эсекиэль Понсе
|
64' (3:1), 90+3' (5:1)
Понсе и Ларссон уже в шестой раз совместно отличились в матче чемпионата. Ранее они на пару огорчали «Локомотив», «Оренбург», «Ахмат», «Химки» и «Крансодар». Правда, в предыдущих встречах был зафиксирован лишь один дубль — шведа в ворота «Локо».
Матчи «Спартака» в чемпионате, в которых забили Понсе и Ларссон
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Голы Понсе
|
Голы Ларссона
|
27.10.2019
|
Локомотив (г)
|
3:0
|
57' (1:0)
|
79' (2:0), 81' (3:0)
|
14.03.2020
|
Оренбург (г)
|
3:1
|
44' (1:1)
|
71' (2:1)
|
14.08.2020
|
Ахмат (д)
|
2:0
|
69' (2:0)
|
52' (1:0)
|
17.10.2020
|
Химки (г)
|
3:2
|
63' (2:1)
|
77' (3:1)
|
24.10.2020
|
Краснодар (г)
|
3:1
|
13' (1:0)
|
82' (3:1)
|
05.12.2020
|
Тамбов (д)
|
5:1
|
64' (3:1), 90+3' (5:1)
|
27' (1:0), 83' (3:0)
Понсе и Ларссон уже в шестой раз совместно отличились в матче чемпионата. Ранее они на пару огорчали «Локомотив», «Оренбург», «Ахмат», «Химки» и «Крансодар». Правда, в предыдущих встречах был зафиксирован лишь один дубль — шведа в ворота «Локо».
Матчи «Спартака» в чемпионате, в которых забили Понсе и Ларссон
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Эктор Бракамонте
|
Москва, Терек, Ростов
|
206
|
45
|
0,22
|
Алехандро Домингес
|
Рубин, Зенит
|
132
|
42
|
0,32
|
Себастьян Дриусси
|
Зенит
|
87
|
21
|
0,24
|
Леандро Фернандес
|
Динамо
|
208
|
15
|
0,07
|
Эсекиэль Понсе
|
Спартак
|
42
|
14
|
0,33
|
Фернандо Кавенаги
|
Спартак
|
51
|
12
|
0,24
|
Макси Лопес
|
Москва
|
22
|
9
|
0,41
|
Николас Павлович
|
Сатурн
|
53
|
9
|
0,17
Ларссон же догнал более опытного коллегу по сборной Маркуса Берга, но уступает ему по количеству проведенных встреч. Больше точных ударов нанесли давно покинувший Россию Понтус Вернблум и еще один лидер «Краснодара» Виктор Классон.
Лучшие шведские бомбардиры в чемпионате России
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Виктор Классон
|
Краснодар
|
83
|
25
|
0,30
|
Понтус Вернблум
|
ЦСКА
|
167
|
17
|
0,10
|
Маркус Берг
|
Краснодар
|
36
|
15
|
0,42
|
Джордан Ларссон
|
Спартак
|
42
|
15
|
0,35
|
Карлуш Страндберг
|
ЦСКА, Урал
|
21
|
5
|
0,24
|
Расмус Эльм
|
ЦСКА
|
47
|
5
|
0,11
|
Ким Чельстрем
|
Спартак
|
58
|
5
|
0,09
|
Андреас Гранквист
|
Краснодар
|
134
|
3
|
0,02
(Кирилл Бурдаков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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