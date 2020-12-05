Двух дублей за матч у «Спартака» не было семь лет

В матче против «Тамбова» (5:1) по дублю оформили два лучших бомбардира «Спартака» в нынешнем чемпионате — Джордан Ларссон и Эсекиэль Понсе. Это 22-й случай в истории чемпионатов России, когда сразу два футболиста красно-белых отличились больше одного раза. В последний раз подобное случалось в в декабре 2013 года, когда по два мяча в ворота «Волги» отправили Хосе Хурадо и Арас Езбилис.

Матчи, в которых два футболиста «Спартака» забивали более одного гола

Дата Матч Игрок Минуты 29.03.1992 Крылья Советов (д) — 5:0 Владимир Бесчастных 6' (1:0), 50' (3:0) Игорь Ледяхов 30' (2:0), 83' (5:0) 11.09.1992 Спартак Вл (г) — 5:2 Дмитрий Радченко 10' (1:0), 14' (2:0) Валерий Карпин 69' (3:0), 77' (4:0) 31.10.1992 Динамо (г) — 5:2 Дмитрий Радченко 9' (1:1), 49' (4:1), 73' (5:1) Игорь Ледяхов 49' (3:1), 64' (4:1) 17.07.1993 Уралмаш (г) Николай Писарев 10' (2:0), 36' (5:2), 47' (6:2) Валерий Карпин 13' (3:0), 52' (7:2), 60' (8:2) 25.07.1993 КАМАЗ (д) — 6:1 Николай Писарев 12' (1:0), 31' (3:0) Владимир Бесчастных 15' (2:0), 70' (4:0) 17.04.1994 Лада (г) — 5:1 Владимир Бесчастных 18' (1:0), 52' (3:0), 72' (5:0) Валерий Карпин 25' (2:0), 66' (4:0) 03.08.1994 Уралмаш (г) — 6:2 Мухсин Мухамадиев 33' (2:0), 83' (6:2) Дмитрий Аленичев 65' (4:1), 76' (5:2) 08.07.1995 Крылья Советов (г) — 6:1 Юрий Никифоров 17' (1:0), 23' (2:0) Андрей Тихонов 75' (5:1), 83' (6:1) 15.07.1995 Черноморец (д) — 5:0 Валерий Шмаров 22' (2:0), 56' (4:0) Андрей Тихонов 37' (3:0), 81' (5:0) 17.09.1995 Торпедо (д) — 5:0 Валерий Шмаров 58' (2:0), 87' (5:0) Юрий Никифоров 75' (3:0), 78' (4:0) 26.10.1995 Текстильщик (д) — 4:2 Валерий Кечинов 3' (1:0), 56' (4:1) Валерий Шмаров 10' (2:0), 20' (3:1) 02.10.1999 Жемчужина (г) — 7:3 Александр Ширко 16' (1:0), 60' (4:1) Робсон 19' (2:0), 71' (5:2), 74' (6:2) 07.05.2000 Ротор (г) — 6:1 Егор Титов 34' (3:0), 80' (5:1) Максим Бузникин 63' (4:1), 88' (6:1) 18.08.2001 Факел (г) — 5:0 Эдуард Цихмейструк 19' (2:0), 68' (5:0) Робсон 30' (3:0), 45' (4:0) 21.09.2001 Сокол (г) — 4:2 Робсон 45' (1:0), 54' (2:0) Владимир Бесчастных 62' (3:1), 71' (4:1) 17.04.2005 Динамо (д) — 5:1 Фернандо Кавенаги 17' (1:1), 30' (2:1) Денис Бояринцев 34' (3:1), 57' (4:1) 18.11.2006 Ростов (г) — 4:3 Егор Титов 21' (1:1), 39' (2:2) Роман Павлюченко 62' (3:2), 82' (4:3) 23.05.2009 Амкар (д) — 5:1 Веллитон 10' (1:0), 88' (5:0) Алекс 51' (2:0), 86' (4:0) 21.07.2010 Сибирь (д) — 5:3 Ари 5' (1:0), 52' (3:0) Джано Ананидзе 23' (2:0), 67' (4:0) 21.05.2011 Краснодар (д) — 4:0 Ари 9' (1:0), 90' (4:0) Артем Дзюба 51' (2:0), 65' (3:0) 01.12.2013 Волга (д) — 6:1 Хосе Хурадо 3' (1:0), 33' (2:0) Арас Езбилис 50' (4:0), 77' (5:1) 05.12.2020 Тамбов (д) — 5:1 Джордан Ларссон 27' (1:0), 83' (3:0) Эсекиэль Понсе 64' (3:1), 90+3' (5:1)

Понсе и Ларссон уже в шестой раз совместно отличились в матче чемпионата. Ранее они на пару огорчали «Локомотив», «Оренбург», «Ахмат», «Химки» и «Крансодар». Правда, в предыдущих встречах был зафиксирован лишь один дубль — шведа в ворота «Локо».

Матчи «Спартака» в чемпионате, в которых забили Понсе и Ларссон

Дата Соперник Счет Голы Понсе Голы Ларссона 27.10.2019 Локомотив (г) 3:0 57' (1:0) 79' (2:0), 81' (3:0) 14.03.2020 Оренбург (г) 3:1 44' (1:1) 71' (2:1) 14.08.2020 Ахмат (д) 2:0 69' (2:0) 52' (1:0) 17.10.2020 Химки (г) 3:2 63' (2:1) 77' (3:1) 24.10.2020 Краснодар (г) 3:1 13' (1:0) 82' (3:1) 05.12.2020 Тамбов (д) 5:1 64' (3:1), 90+3' (5:1) 27' (1:0), 83' (3:0)

Понсе и Ларссон уже в шестой раз совместно отличились в матче чемпионата. Ранее они на пару огорчали «Локомотив», «Оренбург», «Ахмат», «Химки» и «Крансодар». Правда, в предыдущих встречах был зафиксирован лишь один дубль — шведа в ворота «Локо».

Матчи «Спартака» в чемпионате, в которых забили Понсе и Ларссон

Игрок Клуб Матчи Голы Ср. Эктор Бракамонте Москва, Терек, Ростов 206 45 0,22 Алехандро Домингес Рубин, Зенит 132 42 0,32 Себастьян Дриусси Зенит 87 21 0,24 Леандро Фернандес Динамо 208 15 0,07 Эсекиэль Понсе Спартак 42 14 0,33 Фернандо Кавенаги Спартак 51 12 0,24 Макси Лопес Москва 22 9 0,41 Николас Павлович Сатурн 53 9 0,17

Ларссон же догнал более опытного коллегу по сборной Маркуса Берга, но уступает ему по количеству проведенных встреч. Больше точных ударов нанесли давно покинувший Россию Понтус Вернблум и еще один лидер «Краснодара» Виктор Классон.

Лучшие шведские бомбардиры в чемпионате России

Игрок Клуб Матчи Голы Ср. Виктор Классон Краснодар 83 25 0,30 Понтус Вернблум ЦСКА 167 17 0,10 Маркус Берг Краснодар 36 15 0,42 Джордан Ларссон Спартак 42 15 0,35 Карлуш Страндберг ЦСКА, Урал 21 5 0,24 Расмус Эльм ЦСКА 47 5 0,11 Ким Чельстрем Спартак 58 5 0,09 Андреас Гранквист Краснодар 134 3 0,02

(Кирилл Бурдаков)