Два испанских специалиста вошли в медицинский штаб "Рубина"

"Рубин" подписал контракты с тренером-реабилитологом Виктором Гомесом Меделем и физиотерапевтом Даниэлем Саесом Ирурре, сообщает официальный сайт казанской команды.

Гомес Медель в 2005-2007 гг. работал с командами второго и третьего дивизионов Испании в клубах "Барселона" и "Туделано". В 2008 году получил тренерскую лицензию PRO. 2007-2011 – академия Alfaro в Испании. В 2010 году получил практику в дубле московского "Спартака". 2011-2015 – академия клуба Аль Джаиш (Катар). 2015-2018 – персональный тренер.

Саес Ирурре в 2004-2006 гг. работал в молодежной команде "Кастельон" (Испания). 2006-2010 – молодежная команда "Вильярреал" (Испания). 2011-2012 – БАТЭ (Беларусь). 2013-2018 – "Валенсия" (Испания).

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