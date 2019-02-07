Два игрока молодежки прибыли на сбор ЦСКА

Защитники молодежки ЦСКА Максим Елеев и Семен Матвийчук прибыли на сбор основной команды армейцев в испанском Кампоаморе, информирует пресс-служба клуба. Они примут участие в сегодняшнем контрольном матче.

ЦСКА сегодня проведет встречу против норвежского "Согндаля". Игра начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.