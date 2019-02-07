Два игрока молодежки прибыли на сбор ЦСКА

Защитники молодежки ЦСКА Максим Елеев и Семен Матвийчук прибыли на сбор основной команды армейцев в испанском Кампоаморе, информирует пресс-служба клуба. Они примут участие в сегодняшнем контрольном матче.
ЦСКА сегодня проведет встречу против норвежского "Согндаля". Игра начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.
Вчера в расположение команды в Испании прибыли защитники молодёжки Семён Матвийчук и Максим Елеев, которые примут участие в сегодняшней игре #ЦСКАсогндал ✌ pic.twitter.com/nNTOFoqIZ7– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 7 февраля 2019 г.
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