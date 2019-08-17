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Дуглас Сантос: «Малком очень поможет «Зениту» в этом сезоне»

00:41
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что его соотечественник Малком принесет пользу команде в этом сезоне. Игрок перешел из «Барселоны» этим летом.

— С Малкомом мы встретились в олимпийской сборной, — цитирует Globo Esporte Сантоса. — Наше взаимодействие будет только расти сейчас. Он игрок с невероятным потенциалом и очень поможет нам в этом сезоне.

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