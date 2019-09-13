Дуглас Сантос: «Дани Алвеса и Жиркова можно сравнить»

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» отметил, что Юрия Жиркова можно сравнивать с Дани Алвесом. Бразилец впечатлен формой 36-летнего россиянина.

— Вместе с вами на одном фланге играл Юрий Жирков. Он забил единственный гол, сейчас за сборную России провел два отличных матча. Вы помните, сколько ему лет?

— 36?

— Да. Вас не удивляет, что он в 36 лет настолько силен?

— Конечно, удивляет. Я сам бы хотел доиграть до такого возраста, ведь футбол — это трудный вид спорта. И в 36 играть так — это что-то невероятное. Надеюсь, также буду продолжать выступления до 36, в том числе за сборную.

— Они одного года с Дани Алвесом. Кто из них сейчас круче?

— Да, их можно сравнить. Мы все понимаем, что у них приличный возраст. Для меня их уровень — сумасшествие. Они прекрасно действуют не только в обороне, но и в атаке. Уверен, оба доиграют до 40 лет. (Гоша Чернов)

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