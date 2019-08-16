Дубль Симдянкина принес молодежке «Зенита» победу над «Ахматом»

«Зенит» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче шестого тура молодежного первенства России.

Дубль в составе победителей сделал нападающий Никита Симдянкин. «Зенит» набрал 12 очков и занимает второе место. У «Ахмата» девять очков и восьмая позиция.

Молодежные команды

6-й тур

«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 2:0 (0:0)

Голы: Симдянкин, 47 (1:0). Симдянкин, 59 (2:0).

Судья: Снегирев (Нижний Новгород).

16 августа. Санкт-Петербург. Стадион «СДЮШОР Смена».