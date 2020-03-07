Дубль Деспотовича принес «Оренбургу» победу над «Арсеналом»

«Оренбург» в матче 21-го тура РПЛ обыграл «Арсенал» со счетом 2:0.

Дубль на счету Джордже Деспотовича. Первый гол оказался курьезным: форвард воспользовался ошибкой вратаря Михаила Левашова.

На 75-й минуте гости остались в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Роберт Бауэр.

После этого матча оренбуржцы с 23 очками поднялись на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, туляки с 28 очками — шестой строчке.

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21-й тур

«Оренбург» — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (1:0)

Голы: Деспотович, 13 (1:0). Деспотович, 77 (2:0).

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Терехов, Радакович, Куат (Рогич, 64), Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Ф.Черных, 85), Деспотович, Силла (Фамейе, 61).

«Арсенал» (Тула): Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачев (Э.Кангва, 78), Чаушич, К.Кангва, Луценко, Лесовой (Ломовицкий, 46).

Предупреждения: Григалава, 16. Чаушич, 44. Ломовицкий, 50. Куат, 51. Бауэр, 65. Комбаров, 70. Фамейе, 81. Аюпов, 90.

Удаление: Бауэр, 75.

Судьи: Кукуян (Сочи). Жвакин (Ленинградская область), Богач (Люберцы).

ВАР: Матюнин. Шаламберидзе (оба — Москва).

7 марта. Оренбург. Стадион «Газовик».