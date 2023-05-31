Дуарте рассказал, для чего хочет выучить русский язык

Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте в интервью «СЭ» рассказал, для чего собирается в будущем выучить русский язык.

— [Сейчас] Учу английский, поскольку это язык более широкого применения. А когда дойду до определенного уровня знания, приступлю к изучению русского. Нужно же как-то отвечать на подколы со стороны партнеров по команде, ха-ха! — сказал Дуарте.

Кроме того, парагваец поделился уже выученными словами, хоть и не все их смог произнести из приличия.

— «Привет», «хорошо», «спокойно», «как дела». Знаю еще некоторые, но не могу их произнести в интервью, ха-ха! — добавил футболист.

Дуарте перешел в «Спартак» в январе 2023 года из парагвайского «Серро Портеньо», подписав соглашение до 30 июня 2027 года.