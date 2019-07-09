Доринел Мунтяну: "С Хаджи "Спартак" сможет бороться за чемпионство"

Бывший тренер "Мордовии" и "Кубани" Доринел Мунтяну поделился мнением о возможном переходе полузащитника "Вииторула" Яниса Хаджи в московский "Спартак".

– Будем надеяться, что Янис окажется в той команде, где будет играть и развиваться, – цитирует ProX Мунтяну. – Что касается России, то там действительно сложный чемпионат. Но с такими трансферами, как переход Яниса, "Спартак" сможет бороться за чемпионство.

В сезоне-2018/19 Янис в 39 матчах за "Вииторул" забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.

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