Доменико Тедеско: «Урунов хорошо дебютировал, но ему нужно время»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско остался доволен дебютом Остона Урунова в матче 6-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала» (2:1).

— Как вам дебют Остона Урунова?

— Он сегодня хорошо дебютировал. Видно было, что немного нервничал. Вначале потерял пару мячей, которые важно было сохранить. Но потом выправил свою игру, показал неплохой футбол. Нужно помнить, что он совсем молодой парень. Нужно время, чтобы адаптироваться как к коллективу, так и к футболу, в который мы играем. Мы дадим ему время. Никто не оказывает на него давление. Работаем и надеемся, что все будет хорошо. (Артем Калинин)