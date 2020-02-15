Доменико Тедеско: «Тренер должен хорошо думать, что говорить»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает, что тренер должен думать о том, что говорить. Он считает, что нет никакого смысла на эмоциях что-то раструбить.

— Это психология. Ты имеешь дело с людьми, которые вынуждены тебя слушать ежедневно, независимо от того, позитивно они к тебе относятся или негативно. Требуется найти новую мотивацию, новую энергию, возможно, пойти на какие-то изменения внутри команды, которые помогут. Плюс немного удачи. Чтобы мяч от штанги отскочил не в поле, а в ворота.

— Не хочется в момент неудач раструбить: «Эй, люди, это не только моя вина, что сейчас происходит»?

— Тренер имеет зависимость от футболистов и руководителей, поэтому надо хорошо думать, что говоришь. Нет никакого смысла на эмоциях что-то раструбить. Я стараюсь всегда в первую очередь обратить взгляд на себя и постараться найти какой-то новый подход.

— Но тренер не может быть единственным виноватым в поражениях.

— Подобные мысли не имеют смысла. Они не ведут к цели. В конце концов понятно, что любому клубу, особенно в ходе сезона, трудно изменить все сразу. Поэтому если хочешь придать команде новый импульс, то проще всего поменять тренера. Это надо принимать.

— Даже после поражений вы выглядели уверенным в себе, никаких намеков на сомнения. Так надо выступать, чтобы никто не подумал, что ты выбит из седла?

— Это не было наигранно. Я всегда верил в свою команду. Никогда не думал: «Ох, как же нам теперь в следующем матче-то играть?» Конечно, у нас были сложные фазы с множеством травм. Как, например, когда мы с октября по январь не располагали ни одним номинальным нападающим. Но я все равно верил в ребят и в то, что мы делаем.

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