Доменико Тедеско: «Мне очень интересно выучить русский язык»
14:06
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско назвал очень сложным русский язык. 34-летний немецкий специалист хочет его выучить.
— Говорить не буду русские слова, но знаю уже некоторые, — сказал Тедеско в прямом эфире трансляции группы красно-белых «Вконтакте». — У меня очень хороший переводчик, который сильно помогает. Есть и другие люди, которые готовы помогать. Мне очень интересно выучить русский язык. Но я не знаю, сколько времени уйдет на это. Русский язык — очень сложный.
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