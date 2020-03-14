Доменико Тедеско: «Благодаря качеству и характеру получилась волевая победа»

Главный тренер «Спартак» Доменико Тедеско на пресс-конференции подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Оренбургом» (3:1).

— Безусловно, всегда приятно завоевать три очка на выезде, особенно сегодня, — заявил Тедеско. — Мы не показали нашей лучшей игры. Можем лучше. С другой стороны, лучше завоевать три очка при такой игре, чем сыграть отлично как с «Краснодаром» и уступить.

Это была тяжелая игра против непростого соперника. Ожидал, что матч будет упорным. Пропустили первый гол головой. Подтвердились мои слова, что «Оренбург» очень много подает в штрафную с флангов.

У нас на поле была очень молодая команда, но ребята показали характер и качество. Благодаря этому получилась такая волевая победа. (Дмитрий Зеленов)