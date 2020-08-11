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Дольше «Ротора» возвращения ждал лишь «Урал»

18:02
Игроки &quot;Ротора&quot;. Фото ФК "Ротор"
Игроки &quot;Ротора&quot;. Фото ФК "Ротор"
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«Ротор» в матче первого тура чемпионата России-2020/21 принимает на своем поле «Зенит». Волгоградцы возвращаются в высший дивизион, в котором отсутствовали с 2004 года. Любопытно, что провожал трехкратных призеров чемпионата из премьер-лиги тот же «Зенит», победивший 12 ноября 2005 года со счетом 5:2. Пауза между двумя этими матчами составила 15 лет и 273 дня. Дольше возвращения в элиту ждал только «Урал», которому потребовалось 16 лет и 256 дней. Кстати, «Зенит» с результатом 3 года и 116 ней без высшего дивизиона занимает в списке долгих возвращенцев 11-е место. (Кирилл Бурдаков)

Самые большие паузы между матчами в высшем дивизионе

Клуб

Дата вылета

Дата возвращения

Время

Урал

03.11.1996

17.07.2013

16 лет 256 дней

Ротор

12.11.2004

11.08.2020

15 лет 273 дня

Луч

10.11.1993

18.03.2006

12 лет 128 дней

Кубань

10.11.1992

13.03.2004

11 лет 124 дня

Химки

29.11.2009

08.08.2020

10 лет 253 дня

Торпедо

25.11.2006

02.08.2014

7 лет 250 дней

Анжи

17.11.2002

13.03.2010

7 лет 116 дней

Факел

07.11.1992

17.03.1997

4 года 130 дней

Шинник

08.11.1992

17.03.1997

4 года 129 дней

Алания

19.11.2005

14.03.2010

4 года 115 дней

Зенит

07.11.1992

02.03.1996

3 года 116 дней

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