Дольше «Ротора» возвращения ждал лишь «Урал»

«Ротор» в матче первого тура чемпионата России-2020/21 принимает на своем поле «Зенит». Волгоградцы возвращаются в высший дивизион, в котором отсутствовали с 2004 года. Любопытно, что провожал трехкратных призеров чемпионата из премьер-лиги тот же «Зенит», победивший 12 ноября 2005 года со счетом 5:2. Пауза между двумя этими матчами составила 15 лет и 273 дня. Дольше возвращения в элиту ждал только «Урал», которому потребовалось 16 лет и 256 дней. Кстати, «Зенит» с результатом 3 года и 116 ней без высшего дивизиона занимает в списке долгих возвращенцев 11-е место. (Кирилл Бурдаков)

Самые большие паузы между матчами в высшем дивизионе