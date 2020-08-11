Дольше «Ротора» возвращения ждал лишь «Урал»
«Ротор» в матче первого тура чемпионата России-2020/21 принимает на своем поле «Зенит». Волгоградцы возвращаются в высший дивизион, в котором отсутствовали с 2004 года. Любопытно, что провожал трехкратных призеров чемпионата из премьер-лиги тот же «Зенит», победивший 12 ноября 2005 года со счетом 5:2. Пауза между двумя этими матчами составила 15 лет и 273 дня. Дольше возвращения в элиту ждал только «Урал», которому потребовалось 16 лет и 256 дней. Кстати, «Зенит» с результатом 3 года и 116 ней без высшего дивизиона занимает в списке долгих возвращенцев 11-е место. (Кирилл Бурдаков)
Самые большие паузы между матчами в высшем дивизионе
|
Клуб
|
Дата вылета
|
Дата возвращения
|
Время
|
Урал
|
03.11.1996
|
17.07.2013
|
16 лет 256 дней
|
Ротор
|
12.11.2004
|
11.08.2020
|
15 лет 273 дня
|
Луч
|
10.11.1993
|
18.03.2006
|
12 лет 128 дней
|
Кубань
|
10.11.1992
|
13.03.2004
|
11 лет 124 дня
|
Химки
|
29.11.2009
|
08.08.2020
|
10 лет 253 дня
|
Торпедо
|
25.11.2006
|
02.08.2014
|
7 лет 250 дней
|
Анжи
|
17.11.2002
|
13.03.2010
|
7 лет 116 дней
|
Факел
|
07.11.1992
|
17.03.1997
|
4 года 130 дней
|
Шинник
|
08.11.1992
|
17.03.1997
|
4 года 129 дней
|
Алания
|
19.11.2005
|
14.03.2010
|
4 года 115 дней
|
Зенит
|
07.11.1992
|
02.03.1996
|
3 года 116 дней