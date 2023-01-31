Дмитрий Тихий: «Пока нет конкретики от турецкого клуба, не могу разорвать контракт с «Химками»

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал «СЭ» о своем возможном переходе в турецкий клуб.

«Пока нет конкретики от турецкого клуба, не могу разорвать контракт с «Химками». Жду решения от этого клуба. Интерес ко мне со стороны российских клубов? Его не было вообще. Сейчас мне никто не звонил. Я нахожусь в Москве. У нас здесь проходят свои сборы с ребятами, которых тоже отстранили. Когда все решится? Думаю, что все сообщат в ближайшие дни», — сказал Тихий «СЭ».

В данный момент 30-летний защитник тренируется по индивидуальной программе. Подмосковный клуб не взял его на сборы в Турцию.

В текущем сезоне Тихий принял участие в 10 матчах за «Химки» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.