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Дмитрий Тарасов: «Я никогда не избивал Бузову»

19:58
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов ответил на обвинения своей экс-супруги Ольги Бузовой.

— Я никогда не избивал Ольгу Бузову!-, — цитирует Тарасова «Комсомольская правда».

Ранее Бузова в интервью этому же изданию заявила, что сталкивалась с домашним насилием.

— Мне было страшно кому-то об этом сказать, — сказала бывшая супруга футболиста. — Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. Всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи". Выход из таких ситуаций Оля видит только один: «Не надо бояться уйти... Мне говорили: как ты справишься одна? Ничего, справилась.

По информации телеграм-канала Mash, только за осень 2013 года Бузова трижды обращалась в органы. К паре выезжал участковый по району Якиманка, но ситуация не менялась.

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Дополнительная информация

https://www.crimea.kp.ru/daily/27062/4131062/?fbclid=IwAR0LQvFjBmASI05eibvZE4ooWsnP9ZhZLzFaYeTRg1XpVDtNijHs63HGk18

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