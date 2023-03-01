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Сегодня, 10:10

Дмитрий Тарасов о паспорте РФ для Малкома и Клаудиньо: «Главное, чтобы они прониклись нашим духом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал предоставление российского гражданства игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

— Спокойно отношусь к тому, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Надо с ними поговорить. У вас есть телефон, давайте позвоним, узнаем, как они говорят по-русски (смеется).

— По-русски пока слабо говорят.

— Слабо? Не знаю, что здесь комментировать. Наверное, это их решение. Я бы никогда не захотел поменять свое гражданство.

— Было бы вам интересно посмотреть на них в сборной?

— Надо дожить до этого вообще.

— Вас эта возможность не смущает?

— Да нет, не смущает. Ари играл, вызывался. Фернандес тоже. Эта практика существует. Главное, чтобы они прониклись нашим духом! Потому что мы духом сильны! Надо, чтобы они играли со всей душой, всем сердцем.

— Как можно помочь им проникнуться нашим менталитетом?

— Только пообщавшись со мной. Я знаю точно, как. Абсолютно точно расскажу.

— Куда поведете?

— Еще нужно вести куда-то?

— В баню?

— Нет, в баню — это к Глушакову.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским игрокам. Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, а Клаудиньо — с августа 2021 года.

Дмитрий Тарасов
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
3
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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