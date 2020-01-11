Дмитрий Тарасов: «Очень ждал своего возвращения в футбол»

Полузащитник Дмитрий Тарасов подтвердил, что отправится на сбор с «Рубином». По их итогам будет принято решение, продолжит ли он карьеру в команде Леонида Слуцкого.

— Я очень ждал своего возвращения в футбол, поэтому завтра улетаю в Казань, чтобы провести сборы, — написал Тарасов в Instagram.

Мои девочки впервые за долгое время останутся без меня на длительный период.

Последним клубом 32-летнего хавбека был «Локомотив», который он покинул летом 2019 года в связи с окончанием контракта.