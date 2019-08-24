Дмитрий Тарасов: «Миранчукам подходят все чемпионаты, кроме Англии»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в интервью «СЭ» заявил, что братьям Антону и Алексею Миранчукам можно попробовать свои силы за рубежом. По его словам, их трансфер может состояться в течение года.

— Соглашусь с тем, что сейчас парни — лидеры команды, — сказал Тарасов. — Вся атака строится на двух этих игроках. Уверен, что, когда даже одного нет в составе, «Локомотив» создает гораздо меньше в атаке. Брату не хватает второго. Когда же они вдвоем, и в хорошей форме, то вся опасность исходит от них.

Случится ли их трансфер в ближайший год? Думаю, да. У них самих сидит в головах мечта уехать в Европу попробовать свои силы. Главное, держать свой уровень, не опускать планку, показать себя в Лиге чемпионов, в сборной. И предложения будут. Считаю, что им подходит все чемпионаты, кроме Англии. Но Испания больше всего. (Дмитрий Зимин)

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