Дмитрий Свищев поздравил «Спартак» с победой в Лиге футбольной популярности

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) поздравил «Спартак» с победой в виртуальной Лиге футбольной популярности.

Ранее Лига футбольной популярности, которую учредило интернет-издание Les Sondages Sports, объявила победителя в чемпионате по популярности футбольных клубов Европы (European Popularity Cup 2020). Изначально были выбраны 64 футбольных клуба из 24 европейских стран. Россию представляли московские «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и питерский «Зенит». Победителя выбирали пользователи интернета путем голосования. В финале встретились «Спартак» и «Селтик». Красно-белые набрали 63,1 процента голосов, шотландский клуб — 36,9.

«Поздравляю «Спартак» со званием самого популярного футбольного клуба Европы. Понятно, что это звание неофициальное, однако такие новости всегда приятны для болельщиков. Особенно сейчас, когда профессиональный спорт остался только в Белоруссии.

Результаты голосования, благодаря которому московский клуб получил звание самого популярного в Европе, подтверждает, что у «Спартака» — крупнейшая армия болельщиков. И они не просто поддерживают свой клуб, но являются настоящими патриотами, показывают сплоченность и высокий уровень организованности.

Я уверен, что рады не только фанаты «Спартака», но и вообще все любители нашего футбола. «Спартак» обошел по популярности такие клубы как «Реал», «Барселона», «Бавария», «Ювентус» и многих других грандов. Это говорит о том, что футбол в нашей стране — одна из самых популярных игр и по-настоящему национальный вид спорта. Желаю, чтобы после того, как возобновятся чемпионаты, игра московского «Спартака» и культура поведения болельщиков на трибунах соответствовали бы званию самой популярной команды континента", — заявил Свищев.