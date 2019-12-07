Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий после ничьей с ЦСКА (1:1) также раскритиковал работу ВАР, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Слишком долго все происходит, когда судьи смотрят ВАР, — отметил Стоцкий. — Если ты сомневаешься, пойди сразу и глянь. На это уйдет минута, но мы стоим по 5 минут в холод. Тяжело входить в игру обратно, она разбивается на отрезки.

— Главный судья Казарцев это как-то объяснял?

— Нет, он сразу отгонял. Я не знаю, как это все действует.

— Счет по игре?

— Да. В принципе у нас было не так много моментов, у ЦСКА — тоже.

— Была ли отдельная мотивация перед ЦСКА?

— Конечно, хотели выиграть. Каждый матч важен, мы боремся за высокие места. ЦСКА — это всегда конкурент.

— В чемпионате это была последняя игра перед перерывом. Довольны этой частью сезона?

— Сейчас думаем об игре в четверг против «Хетафе». Других мыслей нет, надо готовиться к ней. Но в целом мы неплохо идем. Где-то дарили очки соперникам, хотя могли сыграть лучше.

— Насколько вытекал из логики игры гол Облякова?

— Первый момент, первый удар — сумасшедший гол Облякова. Так случилось. Споры? Мы спорили за фол на Ари. Раз посмотрели ВАР и ничего не заметили, значит, так и было.

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