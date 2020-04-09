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Дмитрий Радченко играл за «Зенит» и «Спартак». За кого болеет экс-форвард?

14:22

Прославленный нападающий «Зенита», «Спартака», «Расинга» и сборной России Дмитрий Радченко в эфире «СЭ» рассказал о клубных предпочтениях.

— Команда жизни? Я бы не стал делить, в каждой было все по-разному, — заявил Радченко. — В России я играл в трех клубах, в испанских — намного больше. В каком-то я чувствовал себя комфортно, в других были проблемы. Каждый сыграл роль в карьере и дал мне опыт.

— За кого болеете в России — за «Зенит» или «Спартак»?

— Когда играют в Москве, болеют за «Спартак», когда в Петербурге — за «Зенит». (Дмитрий Зеленов)

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