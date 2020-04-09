Дмитрий Радченко играл за «Зенит» и «Спартак». За кого болеет экс-форвард?
14:22
Прославленный нападающий «Зенита», «Спартака», «Расинга» и сборной России Дмитрий Радченко в эфире «СЭ» рассказал о клубных предпочтениях.
— Команда жизни? Я бы не стал делить, в каждой было все по-разному, — заявил Радченко. — В России я играл в трех клубах, в испанских — намного больше. В каком-то я чувствовал себя комфортно, в других были проблемы. Каждый сыграл роль в карьере и дал мне опыт.
— За кого болеете в России — за «Зенит» или «Спартак»?
— Когда играют в Москве, болеют за «Спартак», когда в Петербурге — за «Зенит». (Дмитрий Зеленов)