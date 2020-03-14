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Дмитрий Парфенов: «На «Зенит» настраивать не нужно»

16:27
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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал о настрое на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

— Разбирали соперника, хотя «Зенит» в особом представлении не нуждается, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Игроки достаточно информации получили. Знают индивидуальные возможности каждого игрока соперника. Здесь вопрос реализации и веры в то, что делаешь. Зависит от того, как сыграешь сам.

Момент мотивации. На «Зенит» настраивать не нужно. Да, мы понимаем, где находимся, у кого в гостях. Шашками никого не закидаешь. Нужно сыграть дисциплинированно и самоуверенно, сделать то, о чем договаривались.

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