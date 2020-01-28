РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Дмитрий Парфенов: «Емельянов должен быть в общей группе на третий сбор»

28 января 2020, 08:18
Теги:

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги первого сбора команды и оценил игроков, которые находились на просмотре.

— Работу, которую запланировали, выполнили. В полном объеме. Отношение ребят порадовало, так и должно быть. Самое непростое время для футболистов, но никто не ныл, все терпели, — рассказал тренер в интервью клубному Youtube-каналу.

Лукавить не буду, конечно, хотелось бы добавлять в качестве игры, но, учитывая тот объем нагрузок, который был выполнен ребятами, есть понимание, что на некоторые моменты нужно меньше обращать внимания. По тайму играли ребята, кто-то — по 30 минут. На результат сейчас смотреть, наверное, неправильно.

Мы познакомились с ребятами, которые были на просмотре, поговорили с ними. Им надо играть, желательно постоянно. Сейчас у них такой возможности не было бы. Так что пока идем дальше.

Роман Емельянов работает с нашим доктором и тренером по реабилитации. Прогнозы такие, что на третий сбор должен быть в общей группе.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=IvEBnKwaYeY&feature=youtu.be

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир