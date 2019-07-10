Дмитрий Комбаров рассказал о том, как его приняли в "Крыльях Советов"

Новичок "Крыльев Советов", защитник Дмитрий Комбаров признался, что хорошо знаком с самарским клубом, сообщает Youtube-канал команды.

32-летний Комбаров ранее выступал за "Спартак" с 2010 года.

– Очень рад ,что подписал контракт с "Крыльями Советов", потому что это хорошая команда, здесь большой город. Болельщики очень любят футбол... Знаком со многими игроками этого клуба, здесь живут мои друзья. Команда меня хорошо приняла. Первые две игры были плохо готовы физически, под конец сборов набрали форму, вырисовывалась какая-та картина. Должны показать в новом сезоне, что поработали продуктивно во время тренировочных сборов, – сказал Комбаров.

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