Дмитрий Комбаров: «На «Спартак» обиды нет, клуб взял вектор на омоложение команды»
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о своем будущем.
— Я хочу вернуться в премьер-лигу, — приводит слова Комбарова «Матч ТВ». — Еще хотелось бы иметь стабильность в виде контракта. И титулы. В «Крыльях» достичь такого тяжело, но у нас ближайший титул вполне может случиться следующим летом. Мы к этому стремимся.
Могу ли я вернуться в «Спартак»? Вполне. На клуб у меня обиды нет. «Спартак» взял вектор на омоложение команды. Возможно, я пострадал из-за ситуации с Глушаковым. Сейчас понимаю, что дожен был обозначить свою позицию публично. Возможно, все сложилось бы по-другому.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1252014_Jesli_skazhu_chto_u_nas_net_zadachi_vyhoda_v_RPL__eto_budet_pohozhe_na_slova_nenormalnogo_Insajdery_dobralis_do_Kryljev