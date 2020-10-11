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Дмитрий Комбаров: «На «Спартак» обиды нет, клуб взял вектор на омоложение команды»

08:23
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Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о своем будущем.

— Я хочу вернуться в премьер-лигу, — приводит слова Комбарова «Матч ТВ». — Еще хотелось бы иметь стабильность в виде контракта. И титулы. В «Крыльях» достичь такого тяжело, но у нас ближайший титул вполне может случиться следующим летом. Мы к этому стремимся.

Могу ли я вернуться в «Спартак»? Вполне. На клуб у меня обиды нет. «Спартак» взял вектор на омоложение команды. Возможно, я пострадал из-за ситуации с Глушаковым. Сейчас понимаю, что дожен был обозначить свою позицию публично. Возможно, все сложилось бы по-другому.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1252014_Jesli_skazhu_chto_u_nas_net_zadachi_vyhoda_v_RPL__eto_budet_pohozhe_na_slova_nenormalnogo_Insajdery_dobralis_do_Kryljev

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