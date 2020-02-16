Дмитрий Комбаров: «Когда Кафельников меня увидел, растерялся и ушел»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, выступающий за «Крылья Советов», рассказал о том, как встретился с теннисистом и болельщиков красно-белых Евгением Кафельниковым. Последний не раз критиковал футболиста.

- У меня нет ощущения, что отношение болельщиков «Спартака» ко мне было несправедливым. Я знаю, как ко мне относятся болельщики, — цитирует Комбарова «Российская газета». — А то, что там какие-то выкрики были — такое иногда бывает. Бывало, некоторые публичные люди высказывались обо мне негативно. Но так делали люди, которые не имеют отношения к футболу.

Они строили свои оценочные суждения исключительно на личной неприязни. Футбольные качества их мало интересовали. С Кафельниковым увиделись один раз, в VIP-ложе спартаковского стадиона. Я поднялся к друзьям после игры. Шел с одного конца коридора, он с другого. Когда он меня увидел, растерялся и ушел. А его друзья сфотографировались со мной и брали автограф.